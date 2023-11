POL-HI: Präventionshinweise zur Thematik Wohnungseinbruchdiebstahl

Hildesheim (ots) - RÖLLINGHAUSEN (cmü). Am 29.11.2023 im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 12:30 Uhr befuhr eine 58-jährige Alfelderin den Schützenweg in Röllinghausen in Fahrtrichtung Bruchhausstraße. Auf Höhe der Hausnummer 14 fuhr die Fahrzeugführerin an einem geparkten PKW vorbei. In diesem Moment löste sich Schnee vom Dach ihres Fahrzeugs. Die 58-jährige fuhr anschließend an ihre Wohnanschrift. Dort angekommen ...

mehr