FW Wachtberg: Führungswechsel bei der Jugendfeuerwehr Wachtberg

Nach 8 Jahren gibt Christian Münzer seine Aufgabe als Gemeindejugendfeuerwehrwart der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg auf. Leiter der Feuerwehr Wachtberg André Hahnenberg dankte auf dem Gemeindefeuerwehrtag Münzer für seine geleistete Arbeit und sein Engagement für die Jugendfeuerwehr.

Als Nachfolger für Christian Münzer wurde sein vorheriger Stellvertreter Florian Rahlf von Wehrleiter Hahnenberg zum Gemeindefeuerwehrwart bestellt. Zusammen mit seiner Stellvertreterin Julia Kreuz kümmern sich die beiden zukünftig um die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr Wachtberg, unterstützt von den zahlreichen Jugendwarten und Betreuuern in den einzelnen Löschgruppen.

Wir sagen "Danke Christian" für Deine Arbeit in den letzten Jahren und wünschen Florian und Julia viel Erfolg. Verbunden mit einem herzlichen Dank an die Jugendwarte der Löschgruppen und natürlich an die Mädchen und Jungen, die sich in ihrem Hobby "Feuerwehr" engagieren.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur Jugendfeuerwehr Wachtberg gibt es unter www.feuerwehr-wachtberg.de/jugend

