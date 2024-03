POL-W: W Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen

Wuppertal (ots) - Am 13.03.2024 und in der Nacht zum 14.03.2024 wurden folgende Einbrüche im Bergischen Städtedreieck zur Anzeige gebracht. Wuppertal - Am 13.03.2024, zwischen 13:00 Uhr und 18:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in der Rheinstraße. Über die Beute ist noch nichts bekannt. Einbrecher hebelten am 14.03.2024, gegen 02:50 Uhr, die Eingangstür zu einem Geschäft in der Poststraße auf. Sie entwendeten Unterhaltungselektronik. ...

mehr