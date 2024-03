Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Am 13.03.2024 und in der Nacht zum 14.03.2024 wurden folgende Einbrüche im Bergischen Städtedreieck zur Anzeige gebracht. Wuppertal - Am 13.03.2024, zwischen 13:00 Uhr und 18:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in der Rheinstraße. Über die Beute ist noch nichts bekannt. Einbrecher hebelten am 14.03.2024, gegen 02:50 Uhr, die Eingangstür zu einem Geschäft in der Poststraße auf. Sie entwendeten Unterhaltungselektronik. Remscheid - In der Arnold-Wilhelm-Straße brach ein Täter am 13.03.2024, gegen 03:00 Uhr, in den Keller eines Hauses ein. Über eine Beute ist bislang nichts bekannt. Solingen - Am 13.03.2024, zwischen 08:45 Uhr und 16:00 Uhr, brachen Unbekannte in der Felder Straße in eine Wohnung ein. Sie stahlen Bargeld und Schmuck. Im Zeitraum zwischen 14:15 Uhr und 16:00 Uhr, hebelten am 13.03.2024 Einbrecher im Kopernikusweg eine Terrassentür auf. Im Inneren der Wohnung stahlen sie Bargeld und Schmuck. Zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr drangen am 13.03.2024 Einbrecher in eine Wohnung an der Nußbaumstraße ein. Sie stahlen Bargeld. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

