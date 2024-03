Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl auf dem Friedhof

Lemberg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 10.03.24 12:00 Uhr und dem 16.03.24 14:00 Uhr eine 40cm große Engelsfigur aus Bronze von einem Grabstein. Die Figur wurde vermutlich von dem Grabstein gehebelt. Das Grab befindet sich an der östlichen Seite, in zweiter Reihe des in Lemberg liegenden Friedhofs. Der geschätzte Sachschaden beträgt etwa 1800 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

