Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Pirmasens (ots)

Am frühen Samstag Morgen um 03:30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Gärtnerstraße in Pirmasens bei einem 21-jährigen PKW-Fahrer festgestellt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.| pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell