Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheit im Verkehr

Zweibrücken (ots)

Zeit: 15.03.2024, 19:18 Uhr

Ort: Zweibrücken, Ixheimer Straße. SV: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte der Fahrzeugführer dabei betroffen werden, wie er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest belegte einen Alkoholwert von 0,92 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diesen erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell