Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Verletzte nach Streitigkeiten im Straßenverkehr

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Streifenwagen fuhren am Freitagabend, 5. April 2024, gegen 21.30 Uhr zur Bürgerstraße in Bismarck, nachdem ein Verkehrsunfall zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten geführt hatte. Der Auseinandersetzung sei nach Zeugenaussagen ein verbaler Streit zwischen zwei Autofahrern vorangegangen. Ein Beteiligter fuhr nach dem Streit in die Bürgerstraße und stellte sein Auto ab. Ein 21-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland folgte dem 27-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen und suchte erneut die Konfrontation aus seinem Auto heraus. Aufgrund der lautstarken Auseinandersetzung kamen mehrere Anwohner dazu und beteiligten sich zeitweise an dem Wortgefecht. Der 21-Jährige wendete daraufhin sein Fahrzeug und wollte sich von der Örtlichkeit entfernen, dabei wurde ein 50-jähriger Gelsenkirchener von dem Auto erfasst und stürzte zu Boden. Inwieweit sich der Mann mutwillig in den Fahrtweg stellte, oder ob er gezielt angefahren wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach eigenen Angaben sei bei diesem Fahrmanöver auch eine 24-jährige Gelsenkirchenerin verletzt worden. Der 21-Jährige flüchtete mit seinem Auto in Richtung der Bismarckstraße, zweitweise auch über den Gehweg, wo er mit abgestelltem Sperrmüll kollidierte. Sowohl der 50-Jährige als auch die 24-jährige Gelsenkirchenerin wurden später durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Wenige Minuten später kehrte der 21-Jährige in Begleitung eines weiteren Autos in die Bürgerstraße zurück. Mehrere männliche Personen im Alter zwischen 18 und 50 Jahren stiegen aus den Autos aus und griffen die auf der Bürgerstraße befindlichen Personen an. Dabei wurde ein 53-jähriger Gelsenkirchener von den Angreifern leicht verletzt. Die beiden Autos flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung, konnten jedoch durch weitere Einsatzkräfte auf der Bismarckstraße angehalten und kontrolliert werden. In den Fahrzeugen wurden verschiedene Schlagwerkzeuge und ein verbotenes Messer gefunden. Zwei der Fahrzeuginsassen, ein 24- und ein 20-jähriger Gelsenkirchener, wurden aufgrund ihrer leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell