POL-PDKL: Schwerer Verkehrsunfall - Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Meisenheim (ots) - Über Zaunelement in Schwimmbad gelangt. In der Nacht von Freitag auf Samstag kletterten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vermutlich im Rahmen des Brunnenfestes über ein Bauzaunelement in das Schwimmbad in der Heimbach. Dabei wurde der Bauzaun beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Zeugen die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten sich ...

