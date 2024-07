Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto bei Unfall überschlagen

Sippersfeld (ots)

Am Freitag gegen 18:00 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Breunigweiler und Sippersfeld zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 66-Jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Landstraße in Richtung Sippersfeld, als er zunächst auf einer Geraden leicht nach rechts in den Grünstreifen fuhr. Anschließend kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einem angrenzenden Feld. Der Fahrer wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell