Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fluchtversuch wegen Kleinmenge Drogen

Waldkirch (ots)

Ein 16-Jähriger versuchte am Bahnhof Waldkirch aus einer Kontrolle der Bundespolizei zu flüchten. Dabei war er eine Dose weg und leistete Widerstand.

Anlässlich der Fasnachtsveranstaltung waren Einsatzkräfte der Bundespolizei am Donnerstagabend (08.02.24) am Bahnhof Waldkirch eingesetzt. Dabei kontrollierten sie einen 16-Jährigen, der mit einer S-Bahn am Bahnhof angekommen war. Im Rahmen der Identitätsfeststellung wurde der rumänische Staatsangehörige zunehmend nervöser. Durch Wegdrehen und wegrennen versuchte er sich dann der weiteren Kontrolle zu entziehen und warf dabei eine Dose weg. Der Fluchtversuch konnte durch die Einsatzkräfte nach kurzer Verfolgung beendet werden. Dabei leistete der 16-Jährige Widerstand. In der weggeworfenen Dose befanden sich 1,6 Gramm Kokain und 0,5 Gramm Haschisch. Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet. Die Drogen wurden sichergestellt und der 16-Jährige an seine Mutter übergeben.

