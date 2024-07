Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Sachschaden, Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Medard (ots)

Beide Fahrzeuge nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Nach einem Unfall in der Hauptstraße sucht die Polizei Zeugen zur genaueren Klärung des Unfallherganges. Am Donnerstagnachmittag fuhr ein PKW-Fahrer auf einen geparkten PKW auf. Nach Angaben des Fahrers fuhr er hinter einem LKW an einem geparkten PKW vorbei. Wohl aufgrund der Sichtbehinderung durch den Lastwagen übersah er einen entgegenkommenden PKW und musste ausweichen. Hierbei stieß er gegen den am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell