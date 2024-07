Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallbeschädigter PKW und Mofa aufgefunden, drei Tatverdächtige flüchtig

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagabend, zwischen 20:30 und 21:30 Uhr, kam es im Mühlackerweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen Zeugen wurde ein unfallbeschädigter, blauer Mitsubishi Colt ohne Kennzeichen gemeldet. Das Fahrzeug war kurze Zeit zuvor in der Nähe des Sportplatzes durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen und dann offensichtlich gegen einen Zaun gefahren. Drei junge Männer mit Nummernschildern in der Hand wurden gesehen, wie sie in Richtung Stadtmitte wegrannten. Einer davon sei etwa 20 Jahre alt, circa 185 bis 190 cm groß, dunkelhäutig und dunkel gekleidet gewesen. Die anderen beiden seien circa 15 Jahre alt und ebenfalls dunkelhäutig und dunkel gekleidet gewesen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurde hinter einer Holzhütte in der Straße "Im Degenbachteil" ein schwarzes Mofa der Marke Longjia ohne Versicherungskennzeichen aufgefunden. Zwischen beiden Sachverhalten könnte ein Zusammenhang bestehen. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt, die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um sachdienliche Hinweise zu den drei Personen und den beiden Fahrzeugen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell