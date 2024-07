Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wohnungsbrand

Kusel (ots)

Am 07.07.2024, gegen 05:40 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Kusel einen Rauchgeruch wahrnehmen. Die Ursache hierfür konnte schnell ausgemacht werden. Aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Straße drangen Rauchschwaden aus den Fenstern. Sofort wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst verständigt. Im Rahmen der eingeleiteten Evakuierungsmaßnahmen konnte durch die Polizeibeamten eine männliche Person in der Wohnung festgestellt und in Sicherheit gebracht werden. Zu diesem Zeitpunkt war die Wohnung bereits komplett verqualmt. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und konnte den Brandherd schnell unter Kontrolle bringen. Offenbar ist in der Küche Unrat in Brand geraten. Das Feuer weitete sich aus und griff teilweise auf einen Heizkörper sowie auf eine Innenwand über. Wesentliche Teile des Gebäudes sind nicht betroffen, sodass die Bausubstanz insgesamt keinen Schaden erlitt. Der Sachschaden dürfte somit im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Schweren Brandstiftung und bezüglich der genauen Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06381/9190 oder der Email-Adresse pikusel@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Kusel in Verbindung zu setzen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell