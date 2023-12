POL-PPMZ: Bingen-Büdesheim - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 54-Jähriger wird eingestellt

Nieder-Olm (ots) - Am Dienstag, 19. Dezember 2023 kommt es gegen 12:00 Uhr zu einem Überfall auf einen Paketzusteller in Nieder-Olm. Während der Zustellung von Paketen im Weinbergring in Nieder-Olm wirken vier Täter dort auf den Fahrer ein. Später wird das Fahrzeug auf einem Feldweg nahe des Nieder-Olmer Schwimmbades aufgefunden. Offensichtlich haben die Täter mehrere Pakete aus dem Fahrzeug entwendet. Mindestens ein ...

