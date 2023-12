Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Essenheim - Geldautomatensprengung - verfolgtes Fahrzeug - lose Geldscheine

Mainz (ots)

Nach der Sprengung des Geldautomaten kam es wenige Minuten nach der Tat, zur Verfolgung eines dunklen PKW auf der Autobahn A 60 in Richtung Bingen. Der mutmaßlich unbeleuchtet geführte PKW wurde mit unverantwortlich hoher Geschwindigkeit geführt. Zur Vermeidung von Gefährdungen unbeteiligter Verkehrsteilnehmer und aufgrund nicht mehr zu verantwortender Geschwindigkeitsbereiche wurde dem Fahrzeug im Bereich des Autobahndreiecks Mainz nicht mehr eng gefolgt und mangels Beleuchtung aus den Augen verloren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnten die Täter über die A643 in Richtung Hessen weiter geflüchtet sein. Zur Fahndung unterstützten alle benachbarten Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz und Hessen mit Einsatzkräften und bestreiften insbesondere die Autobahnen.

Durch die Sprengung wurden offensichtlich Geldkassetten zerstört, so dass am Tatort zahlreiche, lose Geldscheine herumlagen. Ob es sich dabei um den vollständigen Betrag handelt oder wieviel Geld die Täter erbeutet haben ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Mainz bittet weiterhin Zeugen, die Hinweise zu dem genannten Fall geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell