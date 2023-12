Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Radfahrer verletzt, Verursacher flüchtet

Mainz - Altstadt (ots)

Am heutigen Dienstag gegen 09:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem "Pritschenwagen" an der Einmündung Binger Straße / Bilhildisstraße, kurz vor dem Münsterplatz.

Zunächst fuhren beide Verkehrsteilnehmer in Richtung Münsterplatz. Der Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg, der Fahrzeugführer auf der Fahrbahn. An der o.g. Einmündung fuhr der Pritschenwagen nach rechts in die Bilhildisstraße ein und musste sofort verkehrsbedingt anhalten. Er stand somit mitten auf dem Fahrradweg. Der 25-jährige, aus Mainz stammende, Fahrradfahrer konnte hieraufhin nicht mehr bremsen, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Aufgrund des hohen Personenaufkommens und einer Vielzahl von Ersthelfern, werden nun Zeugen gesucht die das flüchtende Fahrzeug beschreiben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

