Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm; Raubüberfall auf Paketzusteller

Nieder-Olm (ots)

Am Dienstag, 19. Dezember 2023 kommt es gegen 12:00 Uhr zu einem Überfall auf einen Paketzusteller in Nieder-Olm. Während der Zustellung von Paketen im Weinbergring in Nieder-Olm wirken vier Täter dort auf den Fahrer ein. Später wird das Fahrzeug auf einem Feldweg nahe des Nieder-Olmer Schwimmbades aufgefunden. Offensichtlich haben die Täter mehrere Pakete aus dem Fahrzeug entwendet.

Mindestens ein Täter führte ein Messer mit sich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter mit einem schwarzen, kantigen Auto, vermutlich einem Volvo. Die Polizei leitete sofort eine umfangreiche, überregionale Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug ein. An der Suche war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Weitere Details zum Sachverhalt sind bisher nicht bekannt. Ergänzende Angaben zur geschädigten Person können derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Sachverhalts. Wer gegen 12 Uhr in der Ortslage Nieder-Olm verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, insbesondere in Zusammenhang mit Paketzustellungen, zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell