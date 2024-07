Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Verfolgungsjagd Widerstand geleistet

Gummersbach (ots)

Ein 37-jähriger Mann aus Bergneustadt lieferte sich am Montag (29. Juli) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Er war mit seinem BMW gegen 12:46 Uhr auf der Vollmerhauser Straße in Dieringhausen unterwegs und sollte von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Er missachtete die Anhaltsignale der Polizei und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Die Verfolgungsfahrt führte dann über den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf die Rospetalstraße in Richtung Gummersbach. An der Einmündung Rospetalstraße / Westtangente fuhr er bei Rot über die Ampel und bog verkehrswidrig nach links auf die Westtangente in Richtung Dieringhausen ab. In der Gerhard-Hauptmann-Straße ließ er sein Fahrzeug stehen und flüchtete zu Fuß in ein Waldstück. Dort konnte er durch die Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Bei der Festnahme und dem anschließenden Transport zur Polizeiwache leistete er Widerstand. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zusätzlich hatte er Drogen und Alkohol konsumiert. In dem Kofferraum seines Autos wurde eine Schreckschusspistole aufgefunden. Er musste eine Blutprobe abgeben. Sein Auto und die Schreckschusspistole wurden beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell