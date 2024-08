Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad in Kalbach, Auffahrunfall in Künzell

Fulda (ots)

Kalbach. Am Freitag (23.08.) kam es um 15 Uhr im Verlauf der Mottener Straße in Kalbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad. Ein 82-jähriger Mann aus Petersberg befuhr mit seinem Pkw BMW die Mottener Straße in Kalbach in Richtung Motten. Beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt übersah der Fahrer des PKW einen entgegenkomenden 66-jährigen Motorradfahrer aus Göttingen. Es kam zum Zusammenstoß, der Motorradfahrer fiel zu Boden. Hierbei wurde er verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000,- Euro. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Künzell. Eine 29- jährige Frau aus Künzell befuhr am Freitag (23.08.) mit ihrem Pkw VW gegen 08:15 Uhr die Künzeller Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Einmündung zur Kreuzbergstraße musste eine vor ihr fahrende 40-jährige Frau, die ebenfalls in Künzell wohnt, mit ihrem Mercedes verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah die Unfallverursacherin und fuhr auf den vor ihr fahrenden Mercedes auf. Infolge des Unfalls klagte die Fahrerin des Mercedes über Schmerzen. Eine Behandlung durch einen Rettungsdienst war nicht erforderlich. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1600,- Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

