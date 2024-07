Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Zur Geest/ Mit Firmenfahrzeug gegen Schilder gefahren

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Der unbekannte Fahrer eines Firmenfahrzeugs hat zwei Schilder auf einer Verkehrsinsel an der Straße Zur Geest beschädigt und im Anschluss Öl verloren. Passiert ist das am Sonntag (28.07.24) gegen 2.45 Uhr. Die Polizei folgte der Ölspur bis zum abgeparkten Fahrzeug, in dem der Fahrer allerdings nicht mehr saß. Im einsehbaren Kofferraum befanden sich zwei Kisten Bier, eine Flasche Vodka, eine Flasche Tequila und eine Musikbox. Die Beschädigungen am geparkten Firmenfahrzeug korrespondierten mit den Unfallspuren am Unfallort. Die Freiwillige Feuerwehr streute die Ölspur ab. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell