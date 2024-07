Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen/ Lkr. Konstanz) Fahrradfahrerin mit 2,2 Promille unterwegs (21.07.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Mit einem Fahrrad ist am Sonntagnacht, gegen 2:20 Uhr, eine 22-jährige betrunkene Frau auf dem Fahrradweg neben der Bundesstraße 34 unterwegs gewesen. Den Beamten fiel die junge Frau auf, da sie kein Licht an ihrem Fahrrad hatte und in starken Schlangenlinien fuhr. Nachdem die Polizisten die Radfahrerin stoppten, stellten sie bei ihr während eines Gesprächs deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Wert von rund 2,2 Promille bestätigte den Verdacht der Polizisten. Die junge Frau musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben.

