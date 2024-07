Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung in einem Bekleidungsgeschäft (19.07.2024)

Konstanz (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung in einem Bekleidungsgeschäft auf der Marktstätte in der Konstanzer Altstadt ist es am Freitagvormittag, kurz nach 10 Uhr gekommen. Eine 30-Jährige hielt sich hielt sich im ersten Obergeschoß des Ladens auf, als ein unbekannter Mann beim Vorbeigehen absichtlich an deren Gesäß fasste. Nachdem die Frau den Unbekannten auf sein Verhalten ansprach, flüchtete dieser in Richtung Marktstätte. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten Mann handeln, der zirka 180 cm groß und zwischen 80 und 85 Kg schwer ist. Er wirkte ungepflegt und trug ein helles T-Shirt, eine graue Short, schwarze Socken und Schuhe. Die Kriminalpolizei Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07531 995-0 um Zeugenhinweise.

