Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Einbruch

Einbruch in Kindergarten

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 15. Juni 2024, 15:00 Uhr, bis Montagmorgen unerlaubt Zutritt in einen Kindergarten an der Hansastraße. Sie hebelten eine Aluminiumtür im Gartenbereich auf und gelangten so in den Speiseraum. Von dort suchten sie das Büro auf und durchsuchten die Schränke. Sie entwendeten eine Spendenbox mit Bargeld und flüchteten unerkannt.

Zeugenhinweise werden von der Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegengenommen. (as)

