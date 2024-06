Rees (ots) - Am Freitag (14. Juni 2024) kam es zwischen 21:45 Uhr und 22:10 Uhr an der Empeler Straße in Rees zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hebelten eine Tür eines Firmengebäudes auf und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Durch die Täter wurden ein iPad, ein Schweißgerät sowie mehrere Türbeschläge entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Kripo ...

