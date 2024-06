Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch

Einbruch auf zwei Höfen

Polizei sucht Zeugen

Weeze (ots)

In der Nacht von Freitag (14. Juni 2024) auf Samstag brachen Unbekannte in zwei Lagerhallen auf zwei Höfen ein. Der erste Hof liegt am Höst-Vornicker-Weg von der L 77, Uedemer Straße, zu erreichen. Hier verschafften sich die Unbekannten unerlaubt Zutritt in eine Doppelgarage. Sie entwendeten u.a. einen Stemmhammer samt Koffer, zwei Kettensägen, eine Rüttelplatte sowie einen Freischneider. Der zweite Hof liegt an der L 77, Uedemer Straße, zwischem dem Höst-Vornicker-Weg und dem Strohweg. Ein Bewohner konnte zwischen 00:00 und 00:30 Uhr die Tür eines Treibhauses hören, konnte aber keine Verdächtigen erblicken. Ob sie hier Beute gemacht haben, wird noch ermittelt. Die Kripo in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

