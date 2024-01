POL-HAM: Planen an mehreren Lkw aufgeschlitzt

Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger beschädigte am Montag, 8. Januar, gegen 2.15 Uhr, die Seitenscheibe eines geparkten Dacia in der Borbergstraße - augenscheinlich suchte er nach Diebesgut. Eine Zeugin wurde in der Nacht durch einen lauten Knall geweckt und konnte den Unbekannten noch Richtung Schillerstraße flüchten sehen. Zuvor beschädigte er die Fensterscheibe mit Hilfe eines unbekannten ...

