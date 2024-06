Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Stenden - Einbruch

Unbekannte Täter steigen durch Kellerfenster ein und entwenden Baumaschinen

Polizei sucht Zeugen

Kerken (ots)

Unbekannte Täter traten in der Zeit von Samstag (15. Juni 2024), 22:00 Uhr, und Sonntag, 14:00 Uhr, die Glaseinfassung einer Kellertür heraus und gelangten so in den Werkzeugkeller eines Einfamilienhauses am Hörnenweg. Aus dem Kellerraum entwendeten die Unbekannten u.a. eine Kettensäge, eine Bohrmaschine, eine Fräse sowie eine Stichsäge. Mit der hochwertigen Beute flüchteten sie durch die Kellertür in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Feststelllungen werden von der Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell