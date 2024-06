Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 17.06.2024: Tipps und Hinweise zur sicheren Reise in den Urlaub

Polizei Kleve mit mehreren Aktionen rund um den Reiseverkehr

Kreis Kleve (ots)

In drei Wochen starten in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Für Groß und Klein, Jung und Alt geht es mit oder ohne Haustier in die wohl schönste und entspannteste Zeit des Jahres. Koffer werden gepackt, die Fahrräder aufgeladen und auch der schwere Grill soll am Urlaubsort natürlich nicht fehlen. Doch mit den genannten Sachen erreicht man schnell die maximal erlaubte Zuladung. Damit Sie mit Ihren Liebsten möglichst sicher am Urlaubsort ankommen, bietet die Kreispolizeibehörde Kleve mehrere Aktionen rund um die Verkehrssicherheit an. Los geht es bereits am heutigen Dienstag, wenn die Kolleginnen und Kollegen im Rahmen des Wochenmarkts in Geldern, u.a. über informieren Ladungssicherung, potenzielle Ablenkungen und Übermüdung informieren. Zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr können Sie aber natürlich auch weitere Fragen rund um das Thema Verkehrssicherheit stellen.

Dienstag, 18. Juni 2024 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr Markplatz, Geldern

Anfang Juli wird es dann, wie bereits im letzten Jahr, zu einer Verwiegeaktion kommen. Dabei können Besitzerinnen und Besitzer von Wohnmobilen sowie Wohnwagen Ihre Fahrzeuge und Gespanne wiegen lassen. Auch im Rahmen dieser Aktion, welche zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr in Bedburg-Hau stattfindet, werden die Kolleginnen und Kollegen weiterführende Fragen rund um den Reiseverkehr beantworten.

Freitag, 5. Juli 2024 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr Firma Bremer Agrar-Handel, Bedburg-Hau

UPDATE: Der zunächst für den 2. Juli geplante Termin in Geldern wurde nach aktuellem Stand ersatzlos gestrichen.

Eine vorherige Anmeldung zur Verwiegeaktion der Kreispolizeibehörde Kleve ist nicht notwendig. Wir freuen uns auf einen regen Austausch und Ihre Teilnahme an den genannten Terminen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell