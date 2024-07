Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen/ Lkr. Konstanz) Beim Ausfahren E-Bikerin übersehen (21.07.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16 Uhr, ist es auf der Eichendorffstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine E-Bike-fahrerin leicht verletzt worden ist. Eine 37-jährige Fahrerin eines Peugeot fuhr rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt auf die Eichendorffstraße ein. Hierbei prallte sie mit einer 66-Jahre alten E-Bike-Fahrerin zusammen, die auf der Eichendorffstraße unterwegs war. Die Zweiradfahrerin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Am Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell