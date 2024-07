Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle

Bad Dürkheim (ots)

Heute (09.07.2024) führte die Polizei in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 13:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der "Friedelsheimer Straße" in Bad Dürkheim durch. Gemessen wurde hierbei der Verkehr von der "Frohnhofallee" kommend in Fahrtrichtung "Weinstraße Süd". Insgesamt 13 Fahrzeugführer überschritten in dem genannten Zeitraum die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h. Der schnellste Fahrzeugführer konnte hierbei mit 64km/h festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell