POL-PDNW: (Kallstadt) - von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 09.07.2024 gegen 02:00 Uhr wurde ein 28-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der K31 in Kallstadt verletzt. Er fuhr mit seinem 3er BMW die Kreisstraße 31 aus Richtung Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Höningen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei wurde er leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 2000 Euro.

