POL-NI: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Obernkirchen (ots) - (ma) Welche Wucht Knallkörper entwickeln, die in Briefkästen gezündet werden, stellte ein 35jähriger Obernkirchener am Donnerstag um 14.25 Uhr in der Strullstraße fest. Der Böller riss den Briefkastens, der an der Hauswand neben dem Hauseingang angebracht war, nach der Detonation vollständig ab, wobei der Briefkastendeckel bis auf die gegenüberliegende Straßenseite in die Nähe eines ...

mehr