Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Betrug an Tankstelle in Rothemühle

Schwülper (ots)

Am 11. Juli 2024, im Zeitraum von 17:45 bis 18:05 Uhr, ereignete sich an der Tankstelle im Ruhmrischkamp in Rothemühle ein Betrugsfall. Ein unbekannter Täter bot einem 19-jährigen Zigaretten der Marke Marlboro zum Preis von 1000 Euro an. Nachdem der junge Mann das Geld übergeben hatte, entfernte sich der Täter unter einem Vorwand und kehrte nicht zurück.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sowie weitere mögliche Geschädigte.

Hinweise bitte an die Polizei Meine unter Tel.: 05304 91130.

