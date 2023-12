POL-PPMZ: Zeugenaufruf nach versuchtem Raub auf Seniorin

Zornheim (ots) - Am Mittwoch dem 06.12.23 zwischen 08:00 und 20:00 Uhr kam es in Zornheim in der Burgunderstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In Abwesenheit der Anwohner verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu dem rückwärtigen Gebäudebereich und durchsuchten es. Wenn sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit ortsfremden Kennzeichen gesehen haben, wenden sich bitte an die ...

