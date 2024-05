POL-OS: Osnabrück: Betrugsmasche- Auszahlung von fünfstelliger Bargeldsumme verhindert

Osnabrück (ots) - Am Freitagmorgen gegen 02.00 Uhr trieben Diebe ihr Unwesen in Hagen a.T.W. Die beiden Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in Straße "Alte Straße". Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und trugen diverses Diebesgut vor das Gebäude. Dann wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung. Die beiden Täter können wie ...

