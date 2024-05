Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Einbruch in Bäckerei- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen gegen 02.00 Uhr trieben Diebe ihr Unwesen in Hagen a.T.W. Die beiden Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in Straße "Alte Straße". Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und trugen diverses Diebesgut vor das Gebäude. Dann wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

1.Täter:

- männlich

-35-40 Jahre alte

-175-180 cm groß

-schwarze Sweatjacke mit Kapuze

-dunkel bekleidet

-schwarze Handschuhe

-normale Statur

-leichter schwarzer Bart

2. Täter:

- unklar ob weiblich oder männlich

- hellgraue Sweatjacke mit Kapuze

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den flüchtigen Tätern geben können, sich telefonisch unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell