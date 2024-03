Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Feuerwehr rettet Bewohner aus brennendem Mehrfamilienhaus

Oberhausen (ots)

Am Abend des 22.03.2024 wurde der Feuerwehr Oberhausen über den Notruf ein Gebäudebrand an der Dieckerstraße in Oberhausen-Schlad gemeldet. Weil sich Personen an den Fenstern des brennenden Mehrfamilienhauses bemerkbar machen sollten, alarmierte die Leitstelle einen Löschzug mit vier Hilfeleistungslöschfahrzeugen und einer Drehleiter, zwei Rettungswagen, eine Notärztin sowie die Einsatzleitung.

Als die Einheiten sechs Minuten später an der Einsatzstelle eintrafen, drang dichter Rauch aus mehreren Fenstern des Gebäudes. Das vermutlich im Keller ausgebrochene Feuer hatte sich bereits über die hölzerne Treppe bis ins Erdgeschoss ausgebreitet. Die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung hatte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch einen Sprung aus dem Fenster ins Freie gerettet. Der Bewohner einer Dachgeschosswohnung konnte jedoch wegen des verrauchten Treppenraums nicht gefahrlos seine Wohnung verlassen. Er wurde von einem Einsatztrupp unter Atemschutz ins Freie gerettet. Der Rettungsdienst diagnostizierte bei ihm eine Rauchgasvergiftung und transportierte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die anschließende Durchsuchung des Gebäudes ergab, dass glücklicherweise keine weiteren Personen mehr gerettet werden mussten.

Die Bekämpfung des eigentlichen Brandes im Keller gestaltete sich schwierig. Die Einsatzkräfte konnten nicht gefahrlos in den Keller vordringen, weil die hölzerne Kellertreppe bereits Schaden genommen hatte. Daher wurde der betroffene Bereich von oben mit Schaum abgelöscht.

Wegen des Brand- und Rauchschadens ist das Gebäude bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Bewohner sind bei Verwandten und Freunden untergekommen. Der Energieversorger trennte das Gebäude sicherheitshalber vom Stromnetz. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zu Spitzenzeiten befanden sich 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Einsatzstelle. Die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen-Mitte sicherte während des laufenden Einsatzes den Grundschutz für das südliche Stadtgebiet.

