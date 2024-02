Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am Donnerstag (01.02.2024) soll ein Mercedes-Fahrer eine 43 Jahre alte Fahrradfahrerin geschlagen haben. Die Fahrradfahrerin war gegen 08.30 Uhr in der Mainstraße unterwegs. Als sie in die Illerstraße abbiegen wollte, berührte sie ein Mercedes Vito, der von der Illerstraße in die Mainstraße abbog. Nachdem sie durch Rufen auf sich aufmerksam machte, stieg der Fahrer aus dem Mercedes und stürmte unvermittelt auf die Frau zu. Er soll sie angeschrien und geschlagen haben, bevor er anschließend davonfuhr. Der Mann war zirka 50 bis 55 Jahre alt, schlank und hatte graue Haare. Er trug eine dunkelblaue Jacke, helle Jeans und schwarze Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

