Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Linienbus erfasst Pedelec-Fahrerin

Stuttgart-Möhringen (ots)

Eine 47 Jahre alte Frau ist am Sonntagabend (04.02.2024) in der Plieninger Straße von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 19.15 Uhr mit ihrem Pedelec in der Plieninger Straße in Richtung Steckfeld unterwegs. Als sie auf den links neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg wechseln wollte, erfasste sie der Linienbus. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten die Frau an der Unfallstelle und brachten sie in ein Krankenhaus.

