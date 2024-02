Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto und Taxi kollidieren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Schaden von mehreren Tausend Euro und mindestens ein Verletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag (02.02.2024) in der Wagenburgstraße ereignet hat. Ein 52-Jähriger war mit seinem Audi gegen 08.15 Uhr in der Wagenburgstraße Richtung Talstraße unterwegs und wollte nach links in die Wunnensteinstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem Taxi zusammen, das in Richtung Wagenburgtunnel unterwegs war und von einem 50-Jährigen gelenkt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Audifahrer nicht den Vorrang der entgegenkommenden Fahrzeuge beachtet haben. Der Taxifahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein weiblicher Taxifahrgast verließ nach dem Unfall den Unfallort, ohne auf Rettungskräfte zu warten. Ob die Frau verletzt wurde, ist nicht bekannt. Zeugen, insbesondere die unbekannte Frau werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei Stuttgart zu melden.

