POL-S: Transporter beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Ost (ots) - Ein Unbekannter ist am Donnerstag (01.02.2024) in eine Wohnung an der Friedenstraße eingebrochen, bei einer Wohnung am Griesingerweg scheiterten die Täter bei der Türöffnung. Am Griesingerweg versuchten die Täter zwischen 07.50 Uhr und 12.45 Uhr eine Tür zur Wohnung im dritten Obergeschoss aufzubrechen. Sie scheiterten und flüchteten ohne Beute. Wie die Täter ins Treppenhaus gelangten, ...

