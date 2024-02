Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Donnerstag (01.02.2024) eine 86-jährige Frau um Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro betrogen. Eine angebliche Polizeibeamtin rief die 86-Jährige gegen 09.00 Uhr an und teilte mit, dass ihre Wertsachen aufgrund vorangegangener Einbrüche nicht mehr sicher seien. Es gelang der Betrügerin, die Frau davon zu überzeugen, ihren Schmuck an einen vermeintlichen Polizeibeamten an der Straße Jägerhalde herauszugeben. Die Übergabe fand im Zeitraum zwischen 09.30 und 11.00 Uhr statt. Als die falsche Polizeibeamtin die 86-Jährige am Telefon anschließend dazu aufforderte, Geld bei ihrer Bank abzuheben, weil dieses dort nicht mehr sicher sei, schöpfe sie Verdacht und verständigte die Polizei. Der Abholer konnte wie folgt beschrieben werden: Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild, war zwischen 165 und 170 Zentimeter groß, kräftig, hatte schwarze Haare und einen schwarzen Dreitagebart, trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

- Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe! - Die "echte" Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! - Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf 110 nach! - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110! Weitere - Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell