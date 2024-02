POL-S: Unfallstelle und mögliche Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Ein Schaden von mehreren Tausend Euro und mindestens ein Verletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag (02.02.2024) in der Wagenburgstraße ereignet hat. Ein 52-Jähriger war mit seinem Audi gegen 08.15 Uhr in der Wagenburgstraße Richtung Talstraße unterwegs und wollte nach links in die Wunnensteinstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem Taxi zusammen, das in Richtung ...

