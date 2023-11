Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Wohnungseinbruch im Hermann-Neuffer-Weg

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (12.11.2023) kam es zwischen 15:30 Uhr und 20:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Hermann-Neuffer-Weg in Großbottwar. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangte so in das Haus, wo sie mehrere Räume durchsuchten und zahlreiche Schränke durchwühlten. Die Unbekannten entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar nichts, es entstand jedoch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Großbottwar unter der Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell