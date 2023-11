Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Merklingen: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in der Bühlstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (12.11.2023) gegen 16:45 Uhr auf der Bühlstraße kurz nach der Ortsausfahrt Merklingen ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr auf der Bühlstraße von Malmsheim in Richtung Merklingen, als er mutmaßlich wegen der schlechten Wetterverhältnisse in den Gegenverkehr geriet. Dabei streifte er den entgegenkommenden BMW eines 62-Jährigen und verursachte einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Leonberg zu wenden.

