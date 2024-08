Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 3-jähriges Kind in Fulda gegen Fahrzeugheck gelaufen, Verkehrsunfall nach Kirmesbaumdiebstahl in Hünfeld-Roßbach

Fulda (ots)

1.

Fulda. Am Freitag (23.08.) kam es gegen 16:30 Uhr in Fulda an der Einmündung Am Rosengarten/Robert-Kircher-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Nach Schilderungen der Fahrzeugführerin aus Fulda und den Eltern des Kindes hatte das 3-jährige Mädchen bei grüner Fußgängerampel den Überweg bereits passiert. Anschließend bog die Fahrzeugführerin nach links weiter über den freien Fußweg ab. Plötzlich jedoch rannte die 3-jährige wieder zurück auf die Straße und prallte gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des PKW Toyota. Durch den Aufprall wurde das mit seiner Familie in Hünfeld wohnhafte Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und durch einen verständigten Rettungswagen in ein Fuldaer Krankenhaus verbracht.

Am beteiligten Pkw entstand nur geringer Sachschaden in einer Höhe von circa 200,-EUR.

2.

Unglücklich gelaufen ist ein versuchter Kirmesbaumdiebstahl in der Nacht zum Samstag, 24.08.2024 in Hünfeld im Ortsteil Roßbach. Der 24 Meter lange Kirmesbaum war auf einem Anhängergestell aufgeladen und in Roßbach in der Ortsmitte abgestellt worden. Am Samstag sollte der Kirmesbaum aufgestellt werden.

Die Feierlichkeiten wollte eine Kirmesgesellschaft aus einer Eiterfelder Gemeinde stören. Sie befestigten gegen Mitternacht das Gestell samt Baum an einem Pkw und versuchten den Kirmesbaum so zu entwenden. Beim Überqueren der Kreisstraße 147 näherte sich dem unbeleuchteten Gespann ein 77-Jähriger Fahrer eines Skoda aus Richtung Hünfeld. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und stieß mit der Fahrzeugfront gegen den Stamm. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro am Pkw. Der Kirmesbaum blieb äußerlich erhalten, ob er tatsächlich auch noch aufgestellt werden kann ist unklar.

Gegen den Fahrer des Gespannes mit der Kirmestanne wird nun durch die Polizeistation Hünfeld unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell