Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Alkoholisierter Autofahrer widersetzt sich nach Unfall

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Groonau-Epe, Gronauer Straße / Hauskamp;

Unfallzeit: 28.11.2023, 20.50 Uhr;

Von einer Unfallstelle flüchten wollte am Dienstagabend ein Autofahrer aus Gronau-Epe. Polizisten waren bereits an der Unfallstelle im Kreisverkehr Gronauer Straße / Hauskamp eingetroffen, da suchte der 31 Jahre alte in Gronau lebende Mann zu Fuß das Weite. Als Polizisten ihn daran hindern wollten, reagierte dieser verbal wie auch körperlich aggressiv. Er ging mit erhobenen Fäusten auf einen Beamten zu, der den Angriff unter dem Einsatz des Reizstoffsprühgerätes beendete. Da der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln sowie Alkohol bestand, entnahm ein Arzt dem renitenten Autofahrer Blutproben.

Zuvor war der 31-Jährige gegen 20.50 Uhr in den Kreisverkehr eingefahren und dort mit dem Wagen eines 47 Jahre alten Gronauers kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen des 31-Jährigen gegen einen Laternenmast. Dieser stand nach dem Zusammenstoß so schräg, dass die Feuerwehr Gronau zur Tat schreiten musste.

Es folgte die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. (db)

