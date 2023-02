Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Hotel in der Daimlerstraße - Polizei bittet um Hinweise

Wehingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstagmorgen, im Zeitraum von 2.30 Uhr bis 3.00 Uhr, in ein Hotelgebäude in der Daimlerstraße eingebrochen. Über eine zuvor gewaltsam geöffnete Terrassentür an der südlichen Gebäudeseite drangen die Einbrecher in das Haus ein. Dort hebelten sie die Zugangstür zu einem Büro auf und nahmen aus diesen zwei Möbeltresore und einen Standtresor mit. Der entstandene Schaden am Gebäude wird auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Spaichingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Daimlerstraße oder der Robert-Bosch-Straße gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0 zu melden.

