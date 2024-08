Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten tätlich angegriffen

Erfurt (ots)

Ein 25-Jähriger griff am Mittwoch in Erfurt zwei Polizisten tätlich an. Der Mann hatte um die Mittagszeit in der Cyriakstraße eine Haltestelle beschädigt. Als hinzugerufene Polizisten seine Identität feststellen und ihn dazu durchsuchen wollten, versuchte er sich durch Wegdrehen, der Maßnahme zu entziehen. Anschließend schlug er einem Beamten ins Gesicht und spuckte in Richtung einer weiteren Beamtin. Durch den Schlag wurde der Polizist leicht verletzt. Der polizeibekannte Täter musste gefesselt und einem Notarzt vorgestellt werden, der seine Einweisung in ein Krankenhaus anordnete. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, u. a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (DS)

